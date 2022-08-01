Англія

Футболісту конче потрібна ігрова практика.

Літня трансферна кампанія є визначальною в процесі підготовки будь-якої команди до прийдешнього сезону, а також надає можливість футболістам зробити вибір на користь того чи іншого варіантів розвитку професійної кар’єри.

У складі юнацької команди Манчестер Юнайтед минулого футбольного року дуже багато говорили про правого захисника Ітана Лерда, який у своїх 20 років відіграв за сезон 27 матчів, зробивши чотири гольові передачі.

Новий керманич "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг також стежив за цим виконавцем перед початком роботи з командою, проте наразі в нього відсутня можливість залучити англійця до роботи з основною командою.

Проте, ураховуючи потенціал юного виконавця, Юнайтед вирішили підшукати йому можливість оренди до іншого клубу АПЛ, яким у підсумку став Вотфорд.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, сторони вже досягли домовленості щодо річної оренди вихованця Юнайтед.