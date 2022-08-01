Англія

Ряд клубів цікавиться бразильським захисником.

Фабріціо Романо у своєму Twitter повідомив про те, що Алекс Теллес незабаром може залишити Манчестер Юнайтед.

Порту, не дивлячись на численні чутки, не зацікавлений в поверненні бразильця на Драгау, а ось кілька інших клубів активно слідкує за ситуацією із гравцем. Одним з них є Севілья.

Минулого сезону Теллес провів 26 поєдинків за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах, в яких відмітився голом та 4 асистами.

Портал Transfermarkt оцінює Алекса у 18 млн євро.