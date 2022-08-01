Німецький фахівець зацікавлений у хорватському захиснику.
ЙОШКО ГВАРДІОЛ, GETTY IMAGES
01 серпня 2022, 17:28
Челсі виявляє серйозний інтерес до Йошки Гвардіола, повідомляє журналіст Патрік Бергер.
За його інформацією, наставник "синіх" Томас Тухель кілька днів тому дзвонив 20-річному футболістові.
Проте Лейпциг не хоче розлучатися зі своїм футболістом.
За чутками, Челсі готовий включити до угоди Тімо Вернера, який уже виступав за "биків".
Минулого сезону Гвардіол зіграв 45 матчів, забивши два голи та три гольові передачі.