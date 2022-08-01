Англія

"Сині" мають намір придбати французького футболіста.

Челсі наполягає на придбанні Веслі Фофана, повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Бен Якобс.

За інформацією джерел, "сині" покращать свою пропозицію щодо французького футболіста цього тижня. При цьому Челсі і Лестер розходяться в оцінці Фофана приблизно на 20 мільйонів фунтів.

Фофана готовий перейти до Челсі, тому у клубі сподіваються, що бажання гравця може відіграти ключову роль.

Нагадаємо, у березні Фофана продлив угоду із Лестером до 2027 року.