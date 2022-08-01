"Сині" мають намір придбати французького футболіста.
ВЕСЛІ ФОФАНА, GETTY IMAGES
01 серпня 2022, 17:59
Челсі наполягає на придбанні Веслі Фофана, повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Бен Якобс.
За інформацією джерел, "сині" покращать свою пропозицію щодо французького футболіста цього тижня. При цьому Челсі і Лестер розходяться в оцінці Фофана приблизно на 20 мільйонів фунтів.
Фофана готовий перейти до Челсі, тому у клубі сподіваються, що бажання гравця може відіграти ключову роль.
Нагадаємо, у березні Фофана продлив угоду із Лестером до 2027 року.