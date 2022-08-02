Англія

Клуб має бажання продати двох своїх гравців.

Лондонський Челсі вийшов на трансферний ринок з метою продати двох своїх футболістів.

Мова йде про воротаря Кепу Аррісабалагу та захисника Маланга Сарра. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Маланг Сарр знає про інтерес з боку Фулгема. Також він веде перемовини з деякими клубами французької Ліги 1.

Другого серпня відбудеться зустріч між Наполі та агентом Кепи. Мова йде про оренду воротаря. Поки невідомо, на який термін.

23-річний Сарр перейшов у Челсі з Порту. Але у минулому сезоні він буд у глибокому резерві, зігравши лише вісім матчів в АПЛ.

Що стосується Кепи, то страж воріт був стабільно другим вибором Томаса Тухеля. На його рахунку чотири гри в АПЛ.