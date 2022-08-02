Англія

Хавбек поділився думками напередодні старту АПЛ.

За три дні до старту Англійської Прем'єр-Ліги півзахисник лондонського Челсі Жоржиньо поділився своїми очікуваннями від розіграшу.

Футболіст також привітав Каліду Кулібалі у команді.

"Я почуваю себе дуже добре та сильно вмотивований на наступний сезон. Якщо казати про найсильнішого суперника для нашої команди — це сам Челсі.

Кулібалі? Я дуже радий його привітати у нашій команді. Він зможе допомогти нам не тільки на полі, а й у роздягальні. Ще до трансферу я дзвонив йому та вмовляв перейти до Челсі.

Звісно, ми розраховуємо на перемогу у наступному розіграші АПЛ. Титул чемпіона — це мрія кожного футболіста, яка не залежить від того, що ти вже встиг виграти", — наводить слова Жоржиньо Sky Italia.

Відзначимо, що Челсі стартує в чемпіонаті матчем проти Евертона.

Гра відбудеться у суботу, шостого серпня о 19:30 за київським часом.