Англія

Том Хадлстоун приєднався до "червоних дияволів".

Напередодні сезону-2022/23 Том Хаддлстоун приєднався до Академії Манчестер Юнайтед в якості граючого тренера.

"Том — чудовий кандидат на цю важливу роль. Він грав на найвищому рівні протягом своєї видатної кар’єри та вже продемонстрував чудові здібності як тренер, його присутність принесе величезну користь нашим гравцям", — наводить слова голови академії МЮ офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що футболіст є вихованцем Дербі Каунті, а найкращі роки в АПЛ провів у складі Тоттенгема. Також у його кар'єрі був Вулвергемптон та Галл Сіті.

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