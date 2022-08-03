Англія

Футболіст хоче мати більше ігрової практики.

Вихованець футбольної академії французької Ніцци Маланг Сарр перейшов до складу лондонського Челсі підчас літнього трансферного вікна 2020 року, однак майже одразу після цього відправився до оренди до португальського Порту, через що повноцінно отримати можливість заграти в складі "синіх" зумів лише в минулому сезоні.

21 матч (1518 хвилин) — такий незначний доробок за футбольний рік навряд чи втішить 23-річного футболіста, який жадає отримувати якомога більше ігрової практики.

Це розуміють і в таборі "синіх", тому охоче пішли на перемовини про продаж футболіста до французького Монако, коли надійшла відповідна пропозиція.

Погоджується на трансфер і сам гравець, який уже встиг узгодити з "монегасками" умови особистого контракту.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, у питанні цього переходу ще є місце для суперечок між клубами щодо окремих пунктів підсумкової угоди, проте опція викупу залишатиметься на рівні 12 млн євро.

Свого часу Челсі отримав Сарра в якості вільного агента, і вже встиг заробити на ньому 2 млн євро, коли віддав до оренди в Порту.