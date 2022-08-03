Англія

Бразилець виявився непотрібним новому головному тренеру Манчестер Юнайтед.

Англійський Манчестер Юнайтед свого часу скористався можливістю придбати тоді ще захисника португальського Порту Алекса Теллеса, заплативши за його трансфер до АПЛ 15 млн євро на початку сезону-2020/21.

Однак із того часу 29-річний бразилець не зумів здобути статус безумовно основного гравця "Червоних дияволів", тож із приходом на посаду головного тренера команди Еріка тен Гага на нього очікувала зміна міста роботи.

Керівництво та тренерський штаб Манчестер Юнайтед вирішили, що гравцеві за краще буде провести прийдешній сезон у складі андалузької Севільї, до якої бразилець долучиться на правах вільного агента.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, у "нервіонців" не буде пріоритетного права викупу гравця після завершення угоди, хоча наприкінці наступного сезону в Теллеса залишиться лише один рік чинного контракту з Юнайтед.

За минулий сезон Алекс награв 26 матчів, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.