Англія

Остаточний від'їзд іспанського фулбека з Північного Лондона "є лише питанням часу".

Правий захисник лондонського Арсеналу Ектор Бельєрін, як і очікувалося, має остаточно залишити клуб цього літа та повернутися до Іспанії.

Як повідомляє журналіст Руді Галлетті, ситуація з майбутнім 27-річного іспанця йде за тим сценарієм, який з самого початку був запланований між клубом та гравцем.

Очікується, що незабаром Бельєрін достроково розірве контракт з Арсеналом, який закінчується через рік, і на правах вільного агента він приєднається до Бетіса.

Сам іспанський фулбек хоче повернутися тільки в стан чинного володаря Кубка Іспанії, за який він виступав минулого сезону на правах оренди. Стверджується, що цей перехід є лише питанням часу.