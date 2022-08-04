Англія

Поки невідомо, чи опиниться гравець у іншому англійському клубі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг бажає ще підсилити команду перед стартом АПЛ.

Фахівець намагається запросити півзахисника лондонського Челсі з Марокко Хакіма Зієша.

Тренер та гравець вже працювали разом у Аяксі до 2020 року, після чого атакувальний півзахисник переїхав на Туманний Альбіон.

Але є одна проблема. У справу втрутились керівники Манчестер Юнайтед, які не дуже бачать гравця у клубі та вирішили блокувати потенційний трансфер.

Зієш не є основним гравцем Челсі, тому його перехід в інший клуб влітку 2022 року є ймовірним. На нього претендує також Мілан.