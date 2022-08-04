Поки невідомо, чи опиниться гравець у іншому англійському клубі.
Хакім Зієш, Getty Images
04 серпня 2022, 00:29
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг бажає ще підсилити команду перед стартом АПЛ.
Фахівець намагається запросити півзахисника лондонського Челсі з Марокко Хакіма Зієша.
Тренер та гравець вже працювали разом у Аяксі до 2020 року, після чого атакувальний півзахисник переїхав на Туманний Альбіон.
Але є одна проблема. У справу втрутились керівники Манчестер Юнайтед, які не дуже бачать гравця у клубі та вирішили блокувати потенційний трансфер.
Зієш не є основним гравцем Челсі, тому його перехід в інший клуб влітку 2022 року є ймовірним. На нього претендує також Мілан.