Англія

Уругвайський опорник переходив у стан "канонірів" влітку 2018 року за 28,6 млн. євро.

Центральний півзахисник Лукас Торрейра у літнє трансферне вікно остаточно залишить Арсенал і продовжить кар'єру у турецькій Суперлізі.

26-річний уругваєць перейде до Галатасараю і, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сума трансферу складе 6-7 мільйонів євро.

На 5 серпня в Італії заплановано зустріч, щоб якнайшвидше завершити цей трансфер. Арсенал уже підготував усі необхідні документи.

Нагадаємо, що Торрейра перейшов до Арсеналу із Сампдорії влітку 2018 року. З того моменту він провів за "канонірів" 89 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 6 асистів. Нинішня угода уругвайського опорника з лондонцями закінчується влітку 2023 року.