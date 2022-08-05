Англія

Головному тренеру "сорок" висловили довіру у керівництві клубу, надавши йому довгострокову угоду.

Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із головним тренером першої команди Едді Гау.

Точні умови нової угоди з 44-річним фахівцем не зазначаються, при цьому "сороки" зробили акцент на тому, що це довгостроковий контракт.

Нагадаємо, Едді Гау та його тренерський штаб прийшли до Ньюкаслу вже після того, як контрольний пакет акцій клубу придбали багаті власники із Саудівської Аравії.

Англійський фахівець на посаді головного тренера змінив Стіва Брюса в листопаді 2021 року, коли "сороки" розташовувалися на 19-му місці, але за підсумками Гау підняв їх на підсумкове 11 місце.