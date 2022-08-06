Англія

Football.ua представляє анонс матчу першого туру нового розіграшу чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів. В одному із сьогоднішніх матчів у очному протистоянні зійдуться сині частини Ліверпуля та Лондона в особі Евертона та Челсі.

СУБОТА, 6 СЕРПНЯ, 19:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Минулого сезону виступи та результати Евертона стали черговою гілкою розчарувань для вболівальників "ірисок", які спостерігали, як їхня команда веде боротьбу за збереження прописки у Прем'єр-лізі. На щастя, Френку Лемпарду, який прийшов на посаду головного тренера замість Рафи Бенітеза посеред сезону, врешті-решт вдалося зберегти Евертон в еліті, посівши підсумкове 16-е місце. Але при цьому оптимістичного настрою серед фанатів мерсисайдського клубу не побільшало напередодні вже нової кампанії.

У літнє трансферне вікно стан "ірисок" залишила головна їхня атакуюча сила в особі Рішарлісона, який приєднався до Тоттенгема. Також під час передсезоння чергову травму отримав Домінік Калверт-Льюїн, в черговий раз давши відповідь на запитання, чому ніхто з топ-клубів не ризикне платити за нього великі суми, які час від часу фігурують у пресі. Увага українських уболівальників, звісно, буде сконцентрована на виступах лівого захисника збірної України Віталія Миколенка, який має продовжити бути першим вибором Лемпарда на цій позиції.

Передсезонний період у виконанні лондонського Челсі також викликав чимало запитань. Після розгромної поразки від Арсеналу в США головний тренер "синіх" Томас Тухель публічно заявив про невдоволення ходом трансферної кампанії, невизначеністю у майбутньому деяких виконавців, а також висловив стурбованість, що його команді і зовсім не вдасться підготуватися до старту чемпіонату Англії.

І невдоволення Тухеля можна зрозуміти: трансферна кампанія Челсі пішла абсолютно не за планом, оскільки в ході її лондонці як мінімум двічі програли конкуренцію Барселоні за Рафінью та Кунде, не змогли втримати двох центрбеків в особі Рюдігера та Крістенсена. Проте в найближчий місяць все може змінитися для Челсі в більш позитивне русло. Після перепідписання контракту з капітаном Аспілікуетою та трансферу Кукурельї багато що стало виглядати не так погано, як здавалося на перший погляд. Питання зараз стоїть у тому, скільки потрібно часу новачкам, щоб вийти на прийнятний рівень взаємодії з командою.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,61, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 6,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Годфрі, Тарковські, Кін, Миколенко — Дукуре, Івобі — Гордон, Грей, Макніл

Челсі: Менді — Кулібалі, Тіаго Сілва, Аспілікуета — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Чілвелл — Маунт, Стерлінг — Гаверц

Не зіграють: Гомеш, Калверт-Льюїн, Рондон, Таунсенд — ...

Під питанням: Беговіч — Вернер

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА