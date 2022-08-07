Англія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти гри.

Свою першу перемогу в новому сезоні англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл під керівництвом Едді Гау здобув на власному полі в протистоянні проти Ноттінгем Форест.

"Сороки" мали всеохоплюючу перевагу вже за ходом першого тайму, проте вражати чужі володіння почали лише після перерви. "Лісники" натомість мали кілька перспективних атак, але за всю гру не спромоглись навіть влучити в площину воріт суперників. Поганий дебютний матч після повернення до "еліти" для футболістів Стівена Купера.

Огляд матчу:

Ньюкасл — Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Шер, 58, Вілсон, 78

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'є, Шер, Берн, Таргетт — Гімараес (Ботман, 90+3), Віллок (Лонгстафф, 80), Жоелінтон — Сен-Максімен (Мерфі, 90), Альмірон (Фрейзер, 80) — Вілсон (Вуд, 90).

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Тоффоло, Воррелл, Маккенна, Ніакате (Майтен, 83), Вільямс — Лінгард, Колбек, О'Браєн (Мангаля, 75) — Саррідж (Авонії, 63), Джонсон.

Попередження: Воррелл, Вільямс, О'Браєн.