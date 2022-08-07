Англія

"Сині" продовжують спроби посилити склад.

Ніколо Скіра у своєму Twitter повідомляє, що Челсі є лідером у боротьбі за півзахисника Барселони.

Наразі лондонський клуб веде перемовини із каталонцями та готовий дати голандцю контракт до 2027 року з опцією пролонгації ще на рік.

Враховуючи те, що "кулес" перехопили декількох бажаних Челсі гравців цього трансферного вікна, підписати де Йонга для команди Томаса Тухеля буде справою принципа.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед був зацікавлений в трансфері Френкі.