Англія

Football.ua представляє анонс матчу першого туру нового розіграшу чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів. В одному із сьогоднішніх матчів у очному протистоянні на полі стадіону Олд Траффорд зійдуться Манчестер Юнайтед та Брайтон.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН

СУБОТА, 6 СЕРПНЯ, 16:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Виступи Манчестер Юнайтед за ходом попереднього сезону під керівництвом німецького фахівця Ральфа Рангніка зрештою добігли кінця, після чого "Червоні дияволи" узгодили всі необхідні питання для прийому на роботу колишнього тренера Аякса Еріка тен Гага. На нідерландського спеціаліста фанати клуба покладають дуже великі сподівання, бо вже достатньо давно трофеї не потрапляли до рук їхньої команди.

Головне завдання минулого сезону — здобути місце на груповому наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА — у клуба з Манчестера так і не вийшло, тож наразі майбутня фінальна частина Ліги Європи є найбільш привабливим для них варіантом здобути перемогу на міжнародній арені. Проте, що робити з місцем команди в чемпіонаті, якщо навіть трансферна кампанія клубу, за умов приходу нового тренера, викликає в фанатів певні перестороги.

"Червоні дияволи" позбулись Едінсона Кавані, Хуана Мати, Поля Погба, що було дуже оптимістичним сигналом ізбоку нових керманичів, але натомість придбання Тайрелла Маласії, Лісандро Мартінеса та підписання контракту з Крістіаном Еріксеном, хоча й убачаються непоганим підсиленням, проте не є вичерпними для задоволення як потреб клубу в якісних кадрах, так і ставлення фанатів до справ у колективі.

У Брайтона не було особливих завдань на минулий сезон, тож коли колектив Грема Поттера зупинився за п’ять очок до зони єврокубків, усі причетні до команди були виключно задоволені собою на тлі важкого сезону. Певна річ, що від "чайок" вимагають значно менше здобутків, аніж від Манчестер Юнайтед. І тим паче рівень заохочення збоку фанатів має знизитись на тіл продажу Марка Кукурельї до лондонського Челсі. Брайтон залишили дуже багато виконавців, тож старт сезону в оптимальних кондиціях для цього клубу знаходиться під великим питанням.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,67, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 5,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Не зіграють: Вільямс, Мартіаль — Модер.

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