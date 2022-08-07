Завершився матч першого туру АПЛ.
лестер - брентфорд, getty images
07 серпня 2022, 18:00
В рамках першого туру Англійської Прем'єр-Ліги Лестер на своєму полі приймав Брентфорд.
Не зважаючи на відсутність трансферної політики по ходу літнього вікна, підопічні Брендана Роджерса мали всі шанси перемогти незручного суперника, втім, втратили перевагу у два м'ячі.
Рахунок відкрив Кастань, відгукнувшись на навіс від кута поля у виконанні Меддісона. Подвоїв перевагу "лисиць" Дьюсбері-Голл, завдавши розкішного удару з далекої відстані.
Гості відіграли один м'яч зусиллями Тоні, а під завісу матчу Дасілва обіграв декількох опонентів та не залишив шансів Уорду.
Лестер — Брентфорд 2:2
Голи: Кастань, 33, Дьюсбері-Голл, 46 — Тоні, 62, Дасілва, 86
Лестер: Уорд - Амарті, Еванс, Фофана - Меддісон, Джастін, Кастань, Тілеманс, Ндіді - Варді, Дьюсбері-Голл (Дака, 73)
Брентфорд: Райя — Хікі (Серенсен, 84), Янссон, Мі (Льюіс-Поттер, 59), Генрі — Янельт, Норгорд (Баптіст, 73), Єнсен (Дасілва, 59) — Мбемо, Тоні, Вісса (Давіршоглу, 83)