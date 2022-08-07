Англія

Завершився матч першого туру АПЛ.

В рамках першого туру Англійської Прем'єр-Ліги Лестер на своєму полі приймав Брентфорд.

Не зважаючи на відсутність трансферної політики по ходу літнього вікна, підопічні Брендана Роджерса мали всі шанси перемогти незручного суперника, втім, втратили перевагу у два м'ячі.

Рахунок відкрив Кастань, відгукнувшись на навіс від кута поля у виконанні Меддісона. Подвоїв перевагу "лисиць" Дьюсбері-Голл, завдавши розкішного удару з далекої відстані.

Гості відіграли один м'яч зусиллями Тоні, а під завісу матчу Дасілва обіграв декількох опонентів та не залишив шансів Уорду.

Лестер — Брентфорд 2:2

Голи: Кастань, 33, Дьюсбері-Голл, 46 — Тоні, 62, Дасілва, 86

Лестер: Уорд - Амарті, Еванс, Фофана - Меддісон, Джастін, Кастань, Тілеманс, Ндіді - Варді, Дьюсбері-Голл (Дака, 73)

Брентфорд: Райя — Хікі (Серенсен, 84), Янссон, Мі (Льюіс-Поттер, 59), Генрі — Янельт, Норгорд (Баптіст, 73), Єнсен (Дасілва, 59) — Мбемо, Тоні, Вісса (Давіршоглу, 83)