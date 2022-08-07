Англія

Закінчився поєдинок першого туру АПЛ між МЮ та Брайтоном.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймав Брайтон.

Поєдинок розпочався з декількох атак від обох колективів. Але перший по-справжньому цікавий момент був у Бруну Фернандеша, який з 12 метрів після прострілу вдарив вище воріт.

На 30 хвилині гості відкрили рахунок. Троссард прострілив у воротарський, де захисники Юнайтед не втримали Гросса та дали йому замкнути простріл.

За 9 хвилин Брайтон, несподівано, зробив рахунок 0:2. Знову Гросс, знову не прикрили своєчасно цього гравця, удар низом у лівий кут і гол.

У другому таймі гра була теж цікава, хоче темп трохи впав. На 60 хвилині Маркус Рашфоррд після класного пасу від Роналду не зміг реалізувати вихід віч-на-віч з голкіпером.

На 68 МЮ скоротив відставання. Після подачі з кутового, Далот намагався пробити по воротах, але м'яч, рикошетом від Мак Аллістера влетів у сітку.

Ця перемога стала першою для Брайтона на Олд Траффорд в історії протистояння.

Манчестер Юнайтед — Брайтон 1:2

Голи: Мак Аллістер, (АГ), 68 — Гросс, 30, 39

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Мартінес, Шоу (Маласія, 90) — Мактоміней (ван де Бек, 78), Фред (Роналду, 54), Санчо (Еланга, 90), Еріксен, Фернандеш (Гарначо, 90) — Рашфорд.

Брайтон: Санчес — Вебстер, Данк, Велтман, Троссард (Лемпті, 76), Марч (Колвілл, 90+1) — Кайседо, Мак Аллістер, Лаллана (Мвепу, 76), Гросс — Велбек.

Попередження: Мактоміней, Мартінес, Троссард, Магуайр, Шоу