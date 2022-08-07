До вашої уваги найкращі моменту матчу АПЛ.
ЛЕСТЕР - БРЕНТФОРД, GETTY IMAGES
07 серпня 2022, 20:07
В рамках першого туру Англійської Прем'єр-Ліги Лестер на своєму полі приймав Брентфорд.
Господарі поля повели в рахунку завдяки голам Кастаня та Дьюсбері-Голла, але не змогли втримати перевагу. Тоні та Дасілва врятували нічию для гостей.
Огляд матчу:
Лестер — Брентфорд 2:2
Голи: Кастань, 33, Дьюсбері-Голл, 46 — Тоні, 62, Дасілва, 86
Лестер: Уорд - Амарті, Еванс, Фофана - Меддісон, Джастін, Кастань, Тілеманс, Ндіді - Варді, Дьюсбері-Голл (Дака, 73)
Брентфорд: Райя — Хікі (Серенсен, 84), Янссон, Мі (Льюіс-Поттер, 59), Генрі — Янельт, Норгорд (Баптіст, 73), Єнсен (Дасілва, 59) — Мбемо, Тоні, Вісса (Давіршоглу, 83)