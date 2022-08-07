В рамках першого туру Англійської Прем'єр-Ліги Лестер на своєму полі приймав Брентфорд.

Господарі поля повели в рахунку завдяки голам Кастаня та Дьюсбері-Голла, але не змогли втримати перевагу. Тоні та Дасілва врятували нічию для гостей.

Огляд матчу: 

Лестер — Брентфорд 2:2

Голи: Кастань, 33, Дьюсбері-Голл, 46 — Тоні, 62, Дасілва, 86

Лестер: Уорд - Амарті, Еванс, Фофана - Меддісон, Джастін, Кастань, Тілеманс, Ндіді - Варді, Дьюсбері-Голл (Дака, 73)

Брентфорд: Райя — Хікі (Серенсен, 84), Янссон, Мі (Льюіс-Поттер, 59), Генрі — Янельт, Норгорд (Баптіст, 73), Єнсен (Дасілва, 59) — Мбемо, Тоні, Вісса (Давіршоглу, 83)