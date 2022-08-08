Англія

"Сині" мають намір підвищити заробітну плату сенегальському голкіперу.

Челсі має намір зберегти Едуара Менді у своєму складі, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "сині" пропонують 30-річному голкіперу новий контракт із підвищенням заробітної плати.

Між представниками Менді та Челсі відбулися дві зустрічі, проте сторонам поки що не вдалося домовитися про нову угоду.

У Челсі дуже задоволені виступами Менді, який два роки тому перейшов із Ренна.

Минулого сезону Менді провів 49 матчів у всіх турнірах та 23 рази зберіг свої ворота без пропущених голів.