"Сині" мають намір підвищити заробітну плату сенегальському голкіперу.
Едуар Менді, Getty Images
08 серпня 2022, 21:49
Челсі має намір зберегти Едуара Менді у своєму складі, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, "сині" пропонують 30-річному голкіперу новий контракт із підвищенням заробітної плати.
Між представниками Менді та Челсі відбулися дві зустрічі, проте сторонам поки що не вдалося домовитися про нову угоду.
У Челсі дуже задоволені виступами Менді, який два роки тому перейшов із Ренна.
Минулого сезону Менді провів 49 матчів у всіх турнірах та 23 рази зберіг свої ворота без пропущених голів.