Англія

"Городяни" виявляють інтерес до бразильського футболіста.

Манчестер Сіті націлений на посилення позиції лівого захисника цього літа, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, "міщани" виявляють інтерес до Ренана Лоді з Атлетіко. На заваді переходу може небажання "рохібланкос" розлучатися з 24-річним бразильцем, контракт якого з Атлетико розрахований ще на три сезони.

Також у Сіті розглядають варіант із запрошенням Рафаеля Геррейру з дортмундської Боруссії.

Нагадаємо, що цього літа Манчестер Сіті залишив Олександр Зінченко, а на заміну йому нікого поки не придбали.