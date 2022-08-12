Англія

Французький хавбек Ювентуса може перебратися на Олд Траффорд.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Андрієн Рабьо може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та приєднатися до Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, директор "червоних дияволів" Джон Мерто залишив Турин, де у нього була запланована зустріч з матір'ю футболіста Веронік Рабьо, яка також представляє інтереси свого сина у якості агента.



27-річний француз має ще один рік за контрактом у Ювентусі, тому сума трансферу може бути знижена.

У минулому сезоні Рабьо провів за "стару сеньору" 44 поєдинки в усіх змаганнях, голів не забивав але віддав два асисти.