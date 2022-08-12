Французький хавбек Ювентуса може перебратися на Олд Траффорд.
Андрієн Рабьо, getty images
12 серпня 2022, 18:56
Центральний півзахисник туринського Ювентуса Андрієн Рабьо може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та приєднатися до Манчестер Юнайтед.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, директор "червоних дияволів" Джон Мерто залишив Турин, де у нього була запланована зустріч з матір'ю футболіста Веронік Рабьо, яка також представляє інтереси свого сина у якості агента.
27-річний француз має ще один рік за контрактом у Ювентусі, тому сума трансферу може бути знижена.
У минулому сезоні Рабьо провів за "стару сеньору" 44 поєдинки в усіх змаганнях, голів не забивав але віддав два асисти.