Англія

Англійський клуб шукає заміну Рішарлісону.

Бразильський нападник Рішарлісон був провідним гравцем англійського Евертона навіть під час невдалих виступів команди впродовж минулого сезону, однак зрештою бажання лондонського Тоттенгема, підкріплене 58 млн євро, виявилось сильнішим за можливість для гравця продовжувати виступи в Ліверпулі.

Після відходу ключового виконавця "іриски" досі не спромоглись знайти гідну заміну для підсилення власного складу, тому час, що залишився до закриття літнього трансферного вікна, планують провести на трансферному ринку.

Ретельно вивчає англійський колектив саме пропозиції на маркеті французької Ліги 1, де в них уже є три потенційні кандидати на придбання.

Ідеться проти форвардів Ренна Серу Гірассі, Стасбура Людовика Ажорка та Марселя Бамба Дьєнга.

Щодо 22-річного сенегальського виконавця, то "провансальці", за повідомленням відомого журналіста Фабріціо Романо, уже встигли прозоро натякнути Евертону, що 15 млн євро цілком вистачить для задоволення їхніх вимог.

У той самий час, головний тренер Марселя Ігор Тудор уже встиг списати з рахунків свого підопічного, через "незадовільну форму після паузи в тренуваннях".

Дьєнг, разом із нідерландським півзахисником Кевіно Строотманом, були позбавлені можливості працювати разом із командою під час тренувань останніх кілька тижнів.

У минулому сезоні Бамба за 36 матчів забив вісім м’ячів та віддав три результативні передачі.