Англія

На англійця претендує Ньюкасл, а на француза — Челсі.

Атакуючий півзахисник Лестера Джеймс Меддісон входить у сферу інтересів Ньюкасл Юнайтед, проте "сороки" не мають наміру робити повторну пропозицію щодо 25-річного англійця, якщо "лисиці" не зменшать свої фінансові апетити.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, керівництво Лестера не має наміру відпускати в одне трансферне вікно і Меддісона, і свого центрального захисника Веслі Фофана, якого серйозно націлив лондонський Челсі.

У стані "лисиць" хочуть, щоб Меддісон залишився і підписав із клубом новий контракт.

Також джерело спростовує, що щодо англійського плеймейкера були якісь контректні дії з боку Тоттенгема.