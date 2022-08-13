Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Лестер.

Лондонський Арсенал та Лестер своїм матчем на Емірейтс продовжуватимуть розвиток подій другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, у порівнянні з перемогою над Крістал Пелес (2:0), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців, уключно з Олександром Зінченком на лівому фланзі захисту.

Брендан Роджерс, після нічиєї проти Брентфорда (2:2), забажав побачити в стартовому складі також тих самих виконавців, із Варді на чолі нападу.

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака — Сака, Габріел Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Томіясу, Сміт-Роу, Локонга, Ельнені, Нкетіа, Пепе.



Лестер: Ворд — Фофана, Еванс, Амарті — Кастань, Дьюзбері-Голл, Ндіді, Тілеманс, Джастін — Меддісон — Варді.

Запасні: Іверсен, Сьонджю, Томас, Олбрайтон, Менді, Прат, Іхеаначо, Перес, Дака.



Гра Арсенал — Лестер почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.