Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Лестер.
Олександр Зінченко, Getty Images
13 серпня 2022, 16:06
Лондонський Арсенал та Лестер своїм матчем на Емірейтс продовжуватимуть розвиток подій другого туру англійської Прем'єр-ліги.
Мікель Артета, у порівнянні з перемогою над Крістал Пелес (2:0), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців, уключно з Олександром Зінченком на лівому фланзі захисту.
Брендан Роджерс, після нічиєї проти Брентфорда (2:2), забажав побачити в стартовому складі також тих самих виконавців, із Варді на чолі нападу.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака — Сака, Габріел Жезус, Мартінеллі.
Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Томіясу, Сміт-Роу, Локонга, Ельнені, Нкетіа, Пепе.
Лестер: Ворд — Фофана, Еванс, Амарті — Кастань, Дьюзбері-Голл, Ндіді, Тілеманс, Джастін — Меддісон — Варді.
Запасні: Іверсен, Сьонджю, Томас, Олбрайтон, Менді, Прат, Іхеаначо, Перес, Дака.
Гра Арсенал — Лестер почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.