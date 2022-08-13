Англія

37-річний футболіст вийде у стартовому складі.

У рамках другого туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вирушив на виїзд до Брентфорда.

У стартовому складі "червоних дияволів" опинився Кріштіану Роналду. Нагадаємо, що 37-річний нападник, за чутками, хоче покинути МЮ, але жоден із європейських топ-грандів не зробив пропозиції португальцю про перехід.

Стартові склади:

Брентфорд: Райя, Хіки, Мі, Янссон, Генрі, Роерслев, Нергор, Єнсен, Тоуні, Дасілва, Мбемо.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Діогу Далот, Магуайр, Мартінес, Шоу, Еріксен, Фред, Бруну Фернандеш, Роналду, Рашфорд, Санчо.

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом, слідкуйте за головними подіями гри на Football.ua.