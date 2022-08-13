37-річний футболіст вийде у стартовому складі.
Кріштіану Роналду, Getty Images
13 серпня 2022, 18:50
У рамках другого туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вирушив на виїзд до Брентфорда.
У стартовому складі "червоних дияволів" опинився Кріштіану Роналду. Нагадаємо, що 37-річний нападник, за чутками, хоче покинути МЮ, але жоден із європейських топ-грандів не зробив пропозиції португальцю про перехід.
Стартові склади:
Брентфорд: Райя, Хіки, Мі, Янссон, Генрі, Роерслев, Нергор, Єнсен, Тоуні, Дасілва, Мбемо.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Діогу Далот, Магуайр, Мартінес, Шоу, Еріксен, Фред, Бруну Фернандеш, Роналду, Рашфорд, Санчо.
Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом, слідкуйте за головними подіями гри на Football.ua.