Англія

Нігерійський футболіст виступатиме за "лісників".

Ноттінгем Форест придбав Еммануеля Денніса, повідомив офіційний сайт новачка АПЛ.

24-річний футболіст підписав угоду на чотири роки. За чутками, сума трансферу становила близько 20 мільйонів фунтів.

Нігерійський футболіст відомий українському вболівальнику за виступами за Зорю, у складі якої він грав у сезоні-2016/17.

У минулому сезоні за Вотфорд Денніс зіграв 35 матчів, забив 10 голів та віддав шість гольових передач.