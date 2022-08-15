Англія

"Сині" виявляють інтерес до 21-річного півзахисника "ірисок".

Челсі спробував придбати Ентоні Гордона, повідомляє журналіст Бен Якобс.

За його інформацією, за 21-річного футболіста "сині" запропонували Евертону 40 мільйонів фунтів, але отримали відмову.

Повідомляється, що "іриски" хочуть отримати за свого футболіста близько 50 мільйонів.

Крім того, Евертон має інтерес до Армандо Брої, але Челсі не має наміру продавати нападника, максимум – відправити в оренду.

Цього сезону Гордон провів дві гри в АПЛ і не відзначився результативними діями.