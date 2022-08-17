Англія

Бізнесмен пожартував про це у Twitter.

Один із найбагатших людей планети, глава Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що пожартував про свій намір купити Манчестер Юнайтед. Раніше Маск написав, що купує МЮ. Один із користувачів попросив прокоментувати інформацію – і отримав таку відповідь:

"Ні, це старий жарт у Twitter. Я не купую жодних спортивних команд", - написав Маск.

Нагадаємо, МЮ належить сім'ї американських бізнесменів Глейзерів.

Додамо, що манкуніанці вкрай невдало розпочали новий сезон в АПЛ, програвши два поєдинки – Брайтону (1:2) та Брентфорду (0:4).