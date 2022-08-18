Англія

Англійський клуб здійснив чергове підсилення.

Англійський Вулвергемптон у поточній літній трансферній кампанії радо викладає чималі кошти заради підсилення власного стартового складу.

16,7 млн євро відправились до Лейпцига за нападника Хван Хі Чхана, 24,3 млн євро отримав за захисника Натана Коллінза Бернлі, а Валенсії перерахували 32,6 млн євро за форварда Гонсалу Гедеша.

На додачу до цих витрат, "вовки" в підсумку вирішили заплатити ще 50 млн євро, уключно з різноманітними бонусами, за півзахисника лісабонського Спортінга Матеуша Нунеша.

23-річний португальский виконавець у попередньому сезоні відіграв 50 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Його трансферна вартість стала рекордною для англійського колективу, який натомість запропонував контракт строком до 2027 року.