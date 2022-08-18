Англія

Мсьє Арсен Венгер — про велике протистояння Сіті та Ліверпуля в АПЛ.

Колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер прокоментував протистояння Ліверпуля та Манчестер Сіті в АПЛ. Зокрема, француз вважає, що перемога Сіті минулого сезону є великим везінням.

"Коли програєш чемпіонат 1 очко, це не можна назвати невдачею. Ліверпуль та Сіті домінують останні 5 років.

Я б сказав, що Арсенал у період з 2002 по 2004 рік, безумовно, був найбільш домінуючим у лізі. У нас (в АПЛ) завжди були дуже хороші команди, як і зараз – Сіті та Ліверпуль останні п'ять років домінували та є винятковими командами", — сказав Венгер в інтерв'ю Daily Mail.

Нагадаємо, два останні роки перемога в АПЛ діставалася Ман Сіті. 2020 року золоті медалі виграв Ліверпуль.