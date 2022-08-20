Англія

Гольовий пас Пікфорда врятував Евертон від поразки Ноттінгем Форест

Віталій Миколенко на гідному рівні провів матч від свистка до свистка та допоміг команді вперше здобути бодай один бал у сезоні.

Джордан Пікфорд, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Евертон — Ноттінгем Форетс 1:1

Голи: Грей, 88 — Джонсон, 81



Евертон: Пікфорд — Голгейт, Коуді, Тарковські — Паттерсон, Девіс (Онана, 55), Івобі, Миколенко — Рондон (Макніл, 58), Гордон, Грей.



Ноттінгем Форест: Гендерсон — Воролл, Кук, МакКенна — Вільямс, Мангаля (Ятес, 55), О’Браєн, Тоффоло — Лінгард (Куяте, 83) — Джонсон, Авонії (Гіббс-Вайт, 61).



Попередження: Гордон, Івобі, Онана — Воррелл, Вільямс.