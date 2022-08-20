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Евертон — Ноттінгем Форетс 1:1
Голи: Грей, 88 — Джонсон, 81

Евертон: Пікфорд — Голгейт, Коуді, Тарковські — Паттерсон, Девіс (Онана, 55), Івобі, Миколенко — Рондон (Макніл, 58), Гордон, Грей.

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Воролл, Кук, МакКенна — Вільямс, Мангаля (Ятес, 55), О’Браєн, Тоффоло — Лінгард (Куяте, 83) — Джонсон, Авонії (Гіббс-Вайт, 61).

Попередження: Гордон, Івобі, Онана — Воррелл, Вільямс.