Англія

Керманич розуміє вболівальників, проте стоїть на захисті інтересів власного клуба.

Ліверпуль у рамках третього туру англійської Прем’єр-ліги має здійснити візит на Олд Траффорд у гості до Манчестер Юнайтед, який на початку сезону ще жодного разу не зміг здобути перемогу.

На тлі поганих результатів "Червоних дияволів" зростає рівень незадоволеності вболівальників клубу відносно виступів колективу Еріка тен Гага, і наразі в Манчестері побоюються, що особливо палкі фанати клубу можуть зірвати проведення гри проти "червоних", як це було рік тому під час масштабних акцій протесту проти власників Юнайтед.

Головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа напередодні протистояння попросили прокоментувати ситуацію, що склалась.

"Гра може бути зірваною? Так, я це розумію. У такому разі, поїду додому на клубному автобусі. Дуже сподіваюсь, що цього не станеться. Проте якщо подібне матиме місце, то, на мою думку, нам потрібно буде присудити технічну перемогу.

Ліверпуль не є дотичним до ситуації, коли вболівальників суперників хочуть зірвати гру їхньої команди проти нашої через внутрішні проблеми. У жодному разі ми не маємо допустити того, що мало місце минулого разу, коли гру перенесли, а потім ми намагались її втулити в божевільний напружений розклад.

Люди кажуть нам, що все добре, можете їхати до Манчестера та грати. Ми на це й сподіваємось, власне. Але якщо щось піде не так? У такому випадку команда, яка не має стосунку до ситуації, має отримувати три очки без зайвих питань", — заявив німецький керманич.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед — Ліверпуль відбудеться 22 серпня, о 22:00.