Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував прийдешній матч проти Ліверпуля.

На завершення третього туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на власному полі зіграє проти Ліверпуля.

Головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг напередодні відповідальної гри оцінив стан власної команди та прокоментував останні події довкола клубу.

"Щодо можливих протестів фанатів проти власників клубу, то можу лише сказати, що власники хочуть перемоги, а щодо вболівальників… Ми хочемо, щоб вони підтримували клуб.

Я розумію, що я не настільки довго працюю в клубі, щоб бачити всю передісторію взаємин між фанатами та керівництвом Манчестер Юнайтед, але ми повинні бути єдиними і боротися разом.

Усе починається з себе. Дійте як команда. Дотримуйтеся правил і принципів і наполегливо працюйте, наскільки це можливо. Якщо ви це зробите, ви отримаєте впевненість у своїх силах.

Цей тиждень минув, як і будь-який інший із точки зору тренера. Ми побачили попередню гру суперників, розробили власний план дій, а згодом матимемо можливість перевірити, як він спрацює.

Зрештою, ви можете проаналізувати, що пішло не так, а що було виконано добре. Коли ми говоримо про зустріч проти Брентфорда (0:4 – ред.), то я вам можу сказати, що багато чого пішло не так у той вечір. Але нема чого більше обговорювати — ставлення гравців до матчу було неправильним", — заявив нідерландський фахівець.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед — Ліверпуль відбудеться 22 серпня, о 22:00.