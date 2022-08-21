Англія

Гравець Манчестер Юнайтед поділився очікуваннями від дербі проти Ліверпуля.

На завершення третього туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед та Ліверпуль на полі стадіону Олд Траффорд проведуть Північно-західне лондонське дербі.

Півзахисник "Червоних дияволів" Крістіан Еріксен поділився власними спогадами від принципових матчів, у яких він брав участь під час виступів за амстердамський Аякс, лондонський Тоттенгем та міланський Інтер, тоді як він уперше може взяти участь у протистояннях між цими командами.

"Я пам’ятаю De Classicer між давніми ворогами: Аяксом та Феєнордом. Це було одне з перших дербі, у якому мені довелось зіграти. Відчуття було дуже, дуже напруженими. На той час я був ще дуже молодим, тому потрапити в стартовий склад на подібні ігри було важко.

Я думаю, що вболівальників гостьової команди не пускали на такі ігри, тому що вони були дуже агресивні по відношенню до домашніх клубів. Але це все одно була велична атмосфера, і, на щастя, ми грали за сильнішу команду, оскільки наш Аякс вигравав частіше, аніж Феєнорд. Це завжди полегшує сприйняття гри.

Не тільки дербі Північного Лондона, але й усі лондонські дербі поступово ставали все більш агресивними. Це відбувалось тому, що багато клубів не могли знайти собі місця в турнірній таблиці, що додавало б тиску.

У дербі завжди важко грати, проте водночас вони завжди є такими, перегляд яких люди завжди налаштовуються дивитися.

За часи виступів у Інтері я всього один раз зіграв у міланському дербі. Це було якраз перед карантином, у Кубку Італії. Моя друга домашня гра. Особливий момент. Італійські вболівальники — їх там називають тіфозі — і стадіон робили його ще більш особливим.

Кожен клуб займає одну сторону стадіону — Інтер іде на північ, Мілан — на південь. Таким чином ви отримуєте протиборство людей один проти одного", — розповів данський виконавець.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед — Ліверпуль відбудеться 22 серпня, о 22:00.