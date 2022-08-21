Англія

Івуарійський вінгер, схоже, повернеться до Ліги 1.

Вінгер Ніколя Пепе, який є рекордним трансфером в історії Арсеналу (80 млн євро), повернеться цього літа до французької Ліги 1. Про це повідомляє журналіст Руді Гальєтті.

За інформацією джерела, перехід 27-річного івуарійця до Ніцци є лише питанням часу.

Сторони обговорюють фінальні деталі угоди перед завершенням трансферу. Очікується, що Пепе приєднається до Ніцци на правах орендної угоди.

Минулого сезону івуарійський вінгер програв конкуренцію Букайо Сака, провівши за Арсенал 23 неповні матчі, забивши 3 голи і віддавши 6 асистів.