Англія

Чинні чемпіони Англії поступались у два м'яч за ходом гри на Сент-Джеймс Парк.

Із того моменту, як до містечка Ньюкасл-апон-Тайн, що розташоване на північному-сході Англії, завітали заможні представники владної родини з Саудівської Аравії, місцевий клуб під назвою Ньюкасл почав будувати амбітний проєкт із використанням чималих коштів. Узірець для цього в "сорок" був доволі очевидний — футбольним клубом Манчестер Сіті набагато раніше заволоділа владна сім’я з ОАЕ на чолі з еміром Мансуром ібн Зайд Аль Нахаяном, і з того часу "містяни" перетворились на дійсно потужну організацію, яка має впливи фактично на всіх континентах нашої планети.

Англійська Прем’єр-ліга, після низки реформ на шляху свого розвитку, стала місцем, де зустрічаються навіть у чомусь непристойні гроші, і коли Ньюкасл несподівано став дійсно заможним, на обрії з’явилось так зване "східне дербі мішків із грошима", у попередньому сезоні якого більш вправно скористатись ними змогли саме чемпіони країни — перемоги 5:0 та 4:0 відповідно. Цього ж разу команди Едді Гау та Хосепа Гвардіоли підійшли до очного протистояння на тлі двох матчів без поразок, проте Сіті обіграв Борнмут (4:0) та Вест Гем (2:0), а ось Ньюкасл не перетворив перемогу над Ноттінгем Форест (2:0) на успіх у грі проти Брайтона (0:0).

Першу половину домашньої дуелі проти Сіті команда Гау також розпочинала не з тієї ноги. Незрозумілий простір центрі штрафного господарів утворився вже на п’ятій хвилині, коли з правого флангу подачу на Гюндогана виконав Бернарду Сілва, а німець у два дотики переграв голкіпера. На той момент почало здаватись, що гра піде за звичним сценарієм розгрому "сорок", що тільки закріплювали в уяви постріли флангових гравців "містян" із обох боків штрафного, на які Поуп відповідав сейвами ногами.

Однак несподівана травма Аке, через яку його довелось поспіхом замінювати на Рубена Діаша, раптово змінила баланс сил у нашому поєдинку. Сіті почав поступово втрачати контроль над власною лінією захисту, бо невтомний Сен-Максімен знищував правий фланг оборони гостей, Альмірон відповідав партнеру діями на протилежній половині поля, а Жоелінтон почав випалювати простір біля центральної лінії. Команда Гвардіоли з цим учасно нічого не змогла зробити, тож отримала чимало проблем ще до перерви.

Клуб із Манчестера не просто припускався помилок, а ще й отримував за це відповідне покарання у вигляді пропущених голів. Французький чарівник м’яча господарів поля двома гольовими передачами на Альмірона та Вілсона зі своєї зони завершив намагання власної команди розтягувати захист суперників швидкими атаками. Зрештою, до перерви Сіті якось дотягнув без надзвичайних ситуацій, проте оптимістичного настрою команда Гвардіоли від поразки в першому таймі точно не отримала.

Друга половина гри у виконанні "містян" вийшла набагато більш гострою. Їм від самого початку вдалось перехопити контроль над швидкістю руху м’яча, а Голанд навіть устиг влучити в правую стійку пострілом із середньої дистанції до того, як… Як його команда знову пропустила. Видовищний постріл від Тріпп’єра зі штрафного в лівий верхній кут воріт Едерсона, у якому саме стояв голкіпер, шокувала гостей в черговий раз цього вечора.

Проте Сіті на той момент уже встиг набрати обертів, тож зупинити цю машину, а особливо Кевіна де Брюйне, було неможливо. За лічені хвилини після закінчення повної години ігрового часу команді Гвардіоли вдалось забити два м’ячі зусиллями Голанда та Бернарду Сілви, яким асистували Родрі та бельгійський партнер по команді відповідно. Настільки потужний камбек гості мали б продовжувати логічним розвитком подій на власну користь, проте Ньюкасл нарешті піймав свою гру в захисті.

"Сороки" дуже ризикували залишитись у меншості, коли раптовий стрибок у коліно де Брюйне від Тріпп’єра біля центральної лінії з метою зірвати контрнаступ завершився червоною карткою для автора одного з їхніх голів. Однак арбітру розібратись у динамічній ситуації допоміг VAR, після чого ми побачили скасування початкового рішення на користь звичайного попередження для англійця. Футболісти Гау залишились у повному складі, та зрештою здобули нічию.

У наступному турі Ньюкасл зіграє в гостях проти Вулвергемптона, хоча до цього завітає до Транмера на матч Кубку англійської ліги, а Манчестер Сіті вдома прийматиме Крістал Пелес, до цього провівши іміджевий товариський матч проти каталонської Барселони.Ньюкасл — Манчестер Сіті 3:3Альмірон, 29, Вілсон, 39, Тріпп’єр, 54 — Гюндоган, 5, Голанд, 60, Б. Сілва, 64Поуп — Тріпп’єр, Ботман, Шер, Берн (Крафт, 90+5) — Віллок (Лонгстафф, 69), Гімараеш, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 82), Вілсон (Вуд, 69), Сен-Максімен.Едерсон — Вокер, Стоунз, Аке (Діаш, 21), Канселу — де Брюйне, Родріго, Гюндоган — Фоден, Голанд, Б. Сілва.Попередження: Гімараеш, Тріпп’єр, Жоелінтон — Стоунз.