Англія

Івуарієць вирішить, переходити до Марселя чи ні.

Ерік Баї цього тижня має вирішити, чи змінить він клуб, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, Марсель та Манчестер Юнайтед домовилися про перехід. Це може бути оренда із зобов'язанням викупу, якщо французький клуб за підсумками сезону потрапить до Ліги чемпіонів.

Проте Марсель ще не погодив особистий контракт із Баї. Остаточне рішення очікується найближчими днями.

Діюча угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.