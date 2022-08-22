Англія

"Молотобійці" практично про все домовилися.

Вест Гем хоче якнайшвидше завершити перехід Емерсона, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За 28-річного футболіста лондонський клуб заплатить 13 мільйонів фунтів та ще два у вигляді бонусів.

Незважаючи на те, що спочатку сторонам не вдалося домовитися про особистий контракт, переговори продовжуються та близькі до компромісу.

За чутками, у Челсі Емерсон отримує близько 75 тисяч фунтів на тиждень, а у Вест Гемі хоче отримувати близько 90 тисяч.