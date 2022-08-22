Американський футболіст продовжуватиме виступати за лондонську команду.
КРІСТІАН ПУЛИШИЧ, GETTY IMAGES
22 серпня 2022, 10:59
Крістіан Пулишич майже напевно не залишить Челсі, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, Манчестер Юнайтед зосереджений на придбанні Антоні з Аякса, тому втратив інтерес до американця.
Схоже на те, що немає інтересу до Пулишича з боку інших клубів.
Контракт Пулишича з Челсі розрахований до літа 2024 року.
У поточному сезоні Пулишич провів на полі три матчі за Челсі (у сумі – 57 хвилин).