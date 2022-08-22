Англія

Американський футболіст продовжуватиме виступати за лондонську команду.

Крістіан Пулишич майже напевно не залишить Челсі, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, Манчестер Юнайтед зосереджений на придбанні Антоні з Аякса, тому втратив інтерес до американця.

Схоже на те, що немає інтересу до Пулишича з боку інших клубів.

Контракт Пулишича з Челсі розрахований до літа 2024 року.

У поточному сезоні Пулишич провів на полі три матчі за Челсі (у сумі – 57 хвилин).