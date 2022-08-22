Англія

"Червоні дияволи" заробили перші очки під орудою Еріка тен Гага, тоді як підопічні Юргена Клоппа не можуть перемогти три матчі поспіль.

Безумовно визначальні імена для історії англійського футболу мають Манчестер Юнайтед та Ліверпуль, а їхнє очне протистояння завжди мало важливий регіональний підтекст, що ставало причиною до багаторічних загострень у відносинах між клубами. Однак на старті поточного сезону доля майже звела ці колективу до однієї стежини невдач, хіба що "Червоні дияволи" все ж таки своїми негативними результатами розлютили власних фанатів значно більше, аніж принципові суперники по відношенню до власних уболівальників.

Дві поразки поспіль — такого початку роботи в АПЛ від Еріка тен Гага ніхто не міг передбачити, і тим паче зробити це в контексті протистоянь його команди проти Брайтона (1:2) та Брентфорда (0:4), які безумовно мають славу непоступливих колективів, проте значно поступаються статусом Манчестер Юнайтед. Нідерландський спеціаліст, узагалі-то, приїхав рятувати "Червоних дияволів" із кризового стану, а натомість преса та вболівальники тільки й говорять про проблеми його команди з усе жорсткішою риторикою.

Юрген Клопп не мав потреби від чогось рятувати Ліверпуль, та й навряд чи потрібно рятувати клуб, який у минулому сезоні мав досвід виступів у фіналі Лізі чемпіонів УЄФА, зібрав два кубкові трофеї на внутрішній арені, та лише трохи відстав від Манчестер Сіті в чемпіонських перегонах. Тим паче, що в німецького фахівця був карт-бланш — він сам собі його встановив, сказавши перед сезоном, що команда буде готова тільки к моменту початку єврокубкових матчів. Ото ж і після нічиїх проти лондонських Фулгема (2:2) та Крістал Пелес (1:1) уболівальники тільки знизали плечима, тай пішли собі готуватись до виїзду на Олд Траффорд.

Команда Клоппа й у цій грі стартувала якось не з тієї ноги. Манчестеру доволі швидко вдалось нав’язати високий пресинг, під яким почали відкриватись усі наболілі проблеми гостей у захисті. Результат таких дій суперників не змусив на себе довго чекати — Ліверпуль пропустив відносно швидкий гол за підсумком вдалих дій Санчо в центрі штрафного на завершення передачі Еланги з лівого флангу. Незадовго до цього юний шведський нападник ще й примудрився влучити в праву стійку воріт Аліссона під час динамічної контратаки своїй команди.

Цих двох моментів для "Червоних дияволів" було достатньо для того, аби сказати, що початкову справу було зроблено. Юнайтед надалі намагався зіграти обережно, передусім, біля власних воріт, хоча це й не унеможливило в підсумку моменти, накшталт такого, який був у Фернандеша, коли португальця від безглуздого автоголу під час спроби блокувати удар головою від Мілнера врятував тільки Альварес, який перебував на лінії власних воріт. Під завісу першого тайму Ліверпуль знайшов себе в фірмовій грі через фланги, однак час першого тайму завершився раніше, аніж це почало створювати проблеми для де Хеа.

Тен Гаг після перерви вирішив залучити до гри ще й Марсьяля до лінії атаки, за що французький нападник незабаром відповів йому гольовою передачею на хід Рашфорду до лівого флангу штрафного, після якої Маркус подвоїв перевагу власної команди. І начебто залишалось ще багато часу в Ліверпуля до завершення гри, однак команда Клоппа зрештою так і не змогла прийти до тями настільки, аби налагодити власні механізми в атаці.

Єдине, що вдалось "червоним" у цій грі, так це влаштувати навалу в чужому штрафному під завісу гри, коли Салах таки пробив де Хеа з близької відстані, хоча іспанець до останнього рятував ворота від пострілів партнерів єгипетського нападника. Жодна заміна Клоппа в цій грі не зіграла навіть у половину того, як вчасно тен Гаг долучив до гри Марсьяля.

У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє в гостях у Саутгемптона, а Ліверпуль на власному полі зустрінеться на Енфілді з Борнмутом.— Ліверпуль 2:1Санчо, 16, Рашфорд, 53 — Салах, 81де Хеа — Далот (Ван-Біссака, 86), Варан, Мартінес, Маласія — Еріксен (ван де Бек, 86), Мактоміней — Еланга, Фернандеш, Санчо (Фред, 71) — Рашфорд (Роналду, 86).Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 85) — Мілнер, Гендерсон (Фабіньо, 58), Елліотт (Карвалью, 73) — Салах, Нуньєс, Діас.Попередження: Варан, Далот, Фернандеш — Александер-Арнольд