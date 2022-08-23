Англія

"Лиси" виявляють інтерес до вінгера "канонірів".

Лестер має намір підписати Ніколя Пепе, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, "лисиці" готові до конкуренції з боку Ніцци, яка також претендує на івуарійця.

Про потенційну суму трансферу не повідомляється. При цьому журналіст не уточнює, це може бути оренда чи викуп.

Минулого сезону івуарійський вінгер програв конкуренцію Букайо Сака, провівши за Арсенал 23 неповні матчі, забивши 3 голи і віддавши 6 асистів.