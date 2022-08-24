Івуарійський вінгер повернуться до Франції на правах оренди без права викупу.
Ніколя Пепе, getty images
24 серпня 2022, 19:58
Атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу Ніколя Пепе у літнє трансферне вікно має повернутися до французької Ліги 1.
Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, Ніцца погодила з "канонірами" умови оренди 27-річного івуарійця на сезон права викупу.
Залишилися узгодити останні деталі, щоб завершити процедуру трансферу Пепе.
Минулого сезону івуарійський вінгер програв конкуренцію Букайо Сака, провівши за Арсенал 23 неповні матчі, забивши 3 голи і віддавши 6 асистів.