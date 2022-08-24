Атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу Ніколя Пепе у літнє трансферне вікно має повернутися до французької Ліги 1.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, Ніцца погодила з "канонірами" умови оренди 27-річного івуарійця на сезон права викупу.

Залишилися узгодити останні деталі, щоб завершити процедуру трансферу Пепе.

Минулого сезону івуарійський вінгер програв конкуренцію Букайо Сака, провівши за Арсенал 23 неповні матчі, забивши 3 голи і віддавши 6 асистів.