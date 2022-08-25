"Молотобійці" хочуть посилити свій склад бразильським півзахисником.
Лукас Пакета, Getty Images
25 серпня 2022, 16:57
Вест Гем виявляє серйозний інтерес до Лукаса Пакета, повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, лондонський клуб запропонував 42 мільйони євро та ще 15 у вигляді бонусів за 24-річного бразильця.
Наразі реакція Ліона невідома. Контракт бразильця із французьким клубом розрахований до літа 2025 року.
Минулого сезону бразилець провів 43 гри у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 7 результативних передач.