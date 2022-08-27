Лондонці фіналізують трансфер захисника Лестера.
Веслі Фофана
27 серпня 2022, 11:42
Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Челсі та Лестер узгодили перехід Веслі Фофана.
Лондонці продовжують пошуки заміни для Крістенсена та Рюдігера.
Наразі клуби готують необхідні документи для підписання контракту із гравцем.
Умова із французом буде розрахована до червня 2028 року, а сума трансферу складе приблизно 75 млн фунтів + можливі бонуси.
Цього сезону АПЛ Веслі провів 2 поєдинки за "лис" проти Брентфорда та Арсенала.