Англія

Захисник Лестера за крок від зміни клубної прописки.

Центральний захисник Лестера Велсі Фофана всього за два роки з моменту свого трансферу зі французького Сент-Етьєна встиг стати провідним виконавцем команди Брендана Роджерса.

Однак наразі "лиси" переживають далеко не найкращі часи в фінансовому плані, тож їм доводиться йти на непрості кадрові рішення відносно складу основної команди, продаючи ключових виконавців.

Лестер отримав пропозицію від лондонського Челсі в розмірі приблизно 89 млн євро + різноманітні бонуси, після чого не став довго роздумувати над необхідністю розставатись із 21-річним футболістом.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Веслі вже прибув до Лондона, де на нього сьогодні, 28 серпня, чекатиме медогляд, у разі успішності якого він залишить підпис під угодою з "синіми".

У минулому сезоні Фофана через травму гомілки зіграв усього 12 матчів.