Англія

Альфред Шрьодер висловився про майбутній перехід бразильського вінгера до табору "червоних дияволів".

Напередодні стало відомо, що Манчестер Юнайтед погодив з Аяксом трансфер вінгера Антоні за 100 мільйонів євро.

Головний тренер амстердамського клубу Альфред Шрьодер прокоментував цю інформацію.

"Усе залежить від грошей… Я думаю, що це сумно. Але це наш світ, він дуже сумний, і я зовсім не схвалюю ці речі", — цитує слова Альфреда Шрьодера журналіст Фабріціо Романо.

Минулого сезону Антоні провів 33 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 10 асистів.