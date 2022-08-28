До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.
Ноттінгем Форест — Тоттенгем, getty images
28 серпня 2022, 21:26
У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем переміг Ноттінгем Форест.
Головним героєм цього протистояння став нападник Гаррі Кейн, який записав на свій рахунок дубль.
Огляд матчу:
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Ноттінгем Форест — Тоттенгем 0:2
Голи: Кейн, 5, 81
Ноттінгем Форест: Хендерсон – Воррелл, Кук (Авонії 75), Маккенна – Вільямс, Єйтс (Куяте 75), О'Браєн (Фройлер 75), Тоффоло – Джонсон (Саррідж 90+1), Гіббс-Вайт – Лінгард (Денніс 69)
Тоттенгем: Льоріс – Санчес, Даєр, Девіс – Емерсон, Хейб'єрг, Бентанкур (Спенс 90+1), Перішич (Сессеньон 73) – Кулусевскі (Біссума 83), Сон (Рішарлісон 74) – Кейн
Попередження: Кук, Воррелл, Маккенна, О'Браєн, Куяте, Джонсон – Кейн
На 56-й хвилині Кейн не реалізував пенальті (воротар)