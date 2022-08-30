Англія

27-річний футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

Джейсон Денаєр привернув увагу з боку Лестера та Вулвергемптона, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, обидва клуби хочуть підписати бельгійця на правах вільного агента.

В особі Денаєра, мабуть, Лестер бачить заміну для Веслі Фофана, який завершує перехід до Челсі.

У складі Вулвергемптона бельгієць може стати заміною Конору Коаді, який поповнив склад Евертона.

Нагадаємо, що Денаєр перебуває у статусі вільного агента після відходу з Ліону.